Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Lithoijen

In Lithoijen is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Dorpspad 2 A.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss heeft deze melding ontvangen op 4 juni 2026. Het gaat om een systeem waarbij warmte uit de bodem wordt gebruikt, vaak voor verwarming of koeling van gebouwen. Dit type energiesysteem is duurzaam en heeft een beperkte impact op het milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/506808 en DSO-kenmerk 2026060400948. Volgens de regels kan tegen deze melding geen bezwaar worden gemaakt.