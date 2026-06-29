Concert Drents Jeugdorkest in Oss vraagt ontheffing Zondagswet

Het Drents Jeugdorkest wil op zondag 12 juli een concert geven op de Heuvel in Oss. Hiervoor is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd bij de burgemeester.

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De aanvraag voor de ontheffing is op 25 juni 2026 ingediend. Het is nog niet zeker of het concert doorgaat, omdat de ontheffing nog moet worden goedgekeurd.

De Zondagswet regelt dat bepaalde activiteiten op zondag beperkt mogen plaatsvinden. Een ontheffing maakt het mogelijk hiervan af te wijken, bijvoorbeeld voor evenementen zoals dit concert.