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Melding aardgasactiviteit bij Enexis Netbeheer in Eersel

Vandaag om 09:57

Enexis Netbeheer heeft een melding gedaan voor een aardgasactiviteit op De Vonder 21 in Eersel. Het gaat om het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid en kwaliteit van aardgas.

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De melding is op 21 mei 2026 gedaan bij de gemeente Eersel en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een kennisgeving voor het starten van een milieubelastende activiteit.

Bij de melding is het zaaknummer Z-2026-009047 gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt in verdere correspondentie over de activiteit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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