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80-jarig bestaan buurtschap Zundert wordt gevierd
Vandaag om 09:57
Op 4 juli viert buurtschap Zundert haar 80-jarig bestaan met een evenement aan de Akkermolenweg.
De gemeente Zundert heeft op 11 mei een melding ontvangen voor een vergunningsvrij evenement. Het feest zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli 2026 aan de Akkermolenweg 17 in Zundert. De melding is goedgekeurd door de burgemeester.
Omdat het een vergunningsvrij evenement betreft, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. Voor vragen over de melding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Zundert.
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