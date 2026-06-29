Nieuwe regels jeugdhulp vastgesteld in Zundert

De gemeenteraad van Zundert heeft de Verordening Jeugdhulp 2026 vastgesteld. Deze bevat nieuwe richtlijnen voor het verstrekken van jeugdhulp, zoals individuele voorzieningen en persoonsgebonden budgetten.

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De Verordening Jeugdhulp 2026 richt zich op het verbeteren van jeugdhulp in Zundert. Er zijn regels opgesteld over hoe voorzieningen worden toegekend, de voorwaarden voor persoonsgebonden budgetten (pgb) en het tegengaan van misbruik. Ook is bepaald dat ouders en jeugdigen betrokken worden bij beleid en besluitvorming.

De verordening vervangt de versie van 2019 en treedt onmiddellijk in werking. Lopende aanvragen en voorzieningen worden volgens de nieuwe regels afgehandeld. Dit moet zorgen voor betere afstemming tussen jeugdhulp en andere vormen van ondersteuning, zoals onderwijs of zorg. De gemeente benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van jeugdigen primair bij de ouders ligt.