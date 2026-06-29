Quality Care Steenbergen plaatst CO2 tank en verdamper

Quality Care Steenbergen heeft een melding gedaan voor het plaatsen van een CO2 tank en verdamper aan de Stierenweg in Steenbergen.

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Het bedrijf Quality Care Steenbergen wil een CO2 tank en verdamper installeren op hun locatie aan de Stierenweg 17. Deze installatie valt onder milieubelastende activiteiten, omdat het gaat om het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in opslagtanks.

De melding voor deze activiteit werd op 28 mei 2026 ingediend en is op 24 juni afgehandeld. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk. De melding is niet openbaar ter inzage gelegd.