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Melding milieubelastende activiteit bij Steenbergs bedrijf afgehandeld
Vandaag om 09:58
Van Duijn De Jong Steenbergen B.V. heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit met een koelinstallatie. De melding is op 18 juni afgehandeld.
Het bedrijf Van Duijn De Jong Steenbergen B.V., gevestigd aan de Zoekweg in Steenbergen, heeft op 2 juni een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om een koelinstallatie die gebruikmaakt van kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. Deze installatie is bedoeld voor een waterpomp.
De melding, met zaaknummer Z2026-00015540, is inmiddels afgehandeld. Dit gebeurde op 18 juni. De melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.
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