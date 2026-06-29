Steenbergen wil woonwagenstandplaats verkopen

De gemeente Steenbergen is van plan een perceel in Nieuw-Vossemeer te verkopen. Het perceel, bedoeld als woonwagenstandplaats, zal volgens vastgestelde regels worden aangeboden aan de langst wachtende op de wachtlijst.

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Het gaat om een perceel van 298 vierkante meter in Nieuw-Vossemeer, sectie E nummer 955. Dit perceel is bestemd als woonwagenstandplaats. De verkoopprocedure volgt uit de Kadernota Woonwagenbeleid 2023, die op 15 december 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Volgens deze regels komt alleen de persoon die het langst op de wachtlijst staat in aanmerking voor de aankoop. Met deze bekendmaking voldoet de gemeente aan een arrest van de Hoge Raad uit 2021. De verkoop zal doorgaan tenzij er binnen twee weken juridische stappen worden ondernomen.