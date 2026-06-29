Besloten feest 70e verjaardag in Erp op 5 juli goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een besloten feest op 5 juli, ter ere van een 70e verjaardag aan de Schansoord 9 in Erp.

Gevonden voor jou

Het feest vindt plaats op woensdag 5 juli 2026 op het adres Schansoord 9, 5469SG Erp. De burgemeester heeft op 25 juni het besluit genomen om de melding voor dit feest te accepteren.

Het betreft een incidenteel evenement, specifiek ter gelegenheid van de viering van een 70e verjaardag. Dit is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-3020.