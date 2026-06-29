Advertentie
Besloten feest 70e verjaardag in Erp op 5 juli goedgekeurd
Vandaag om 10:00
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een besloten feest op 5 juli, ter ere van een 70e verjaardag aan de Schansoord 9 in Erp.
Het feest vindt plaats op woensdag 5 juli 2026 op het adres Schansoord 9, 5469SG Erp. De burgemeester heeft op 25 juni het besluit genomen om de melding voor dit feest te accepteren.
Het betreft een incidenteel evenement, specifiek ter gelegenheid van de viering van een 70e verjaardag. Dit is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-3020.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie