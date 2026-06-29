Ingetrokken aanvraag voor mantelwoning in Veghel

De aanvraag voor een mantelwoning aan de Wilsvoortweg in Veghel is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mantelwoning aan de Wilsvoortweg 1 in Veghel is ingetrokken. De aanvraag, met kenmerk OW-2025-4234, was op 28 oktober 2025 ingediend door de aanvrager.

Een mantelwoning is een kleinere woning die vaak dicht bij een hoofdwoning wordt geplaatst, bedoeld voor mantelzorg. Het is niet duidelijk waarom de aanvrager heeft besloten de aanvraag in te trekken.