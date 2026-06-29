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HWVC Molen Rit in Veghel op 5 juli officieel goedgekeurd
Vandaag om 10:00
De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor de HWVC Molen Rit op 5 juli aanvaard. Het evenement vindt plaats op Zandvliet 11 in Veghel.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 25 juni besloten de melding voor het evenement HWVC Molen Rit goed te keuren. Het evenement zal plaatsvinden op zondag 5 juli 2026 aan Zandvliet 11 in Veghel.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3067. Het besluit is op 25 juni verzonden naar de aanvrager.
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