Band speelt op avondfeest in Sint-Oedenrode op 3 juli

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag voor een avondfeest met livemuziek op 3 juli goedgekeurd. Het evenement vindt plaats aan de Laan van Henkenshage 3 in Sint-Oedenrode.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 25 juni besloten een aangevraagde melding voor een incidenteel feest te accepteren. Tijdens dit feest zal een band optreden. Het evenement is gepland voor vrijdag 3 juli aan de Laan van Henkenshage 3 in Sint-Oedenrode.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-3043. Het besluit werd op 25 juni verzonden. Meer informatie over dergelijke meldingen en vergunningen is beschikbaar via de gemeente Meierijstad.