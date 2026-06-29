Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag Sint-Oedenrode ingetrokken

Vandaag om 10:00

De aanvraag voor uitbreiding van een bedrijfshal en tijdelijke huisvesting op Kerkdijk-Zuid in Sint-Oedenrode is ingetrokken.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad meldt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning op Kerkdijk-Zuid 11a in Sint-Oedenrode niet doorgaat. De aanvraag was op 9 juni 2026 ingediend en omvatte de uitbreiding van een bedrijfshal, het aanleggen van een tweede inrit en het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Het verzoek, met kenmerk OW-2026-2795, is door de aanvrager zelf ingetrokken. Wat de reden is voor de intrekking, is niet bekendgemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.