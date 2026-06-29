Vergunningsaanvraag Sint-Oedenrode ingetrokken

De aanvraag voor uitbreiding van een bedrijfshal en tijdelijke huisvesting op Kerkdijk-Zuid in Sint-Oedenrode is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad meldt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning op Kerkdijk-Zuid 11a in Sint-Oedenrode niet doorgaat. De aanvraag was op 9 juni 2026 ingediend en omvatte de uitbreiding van een bedrijfshal, het aanleggen van een tweede inrit en het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Het verzoek, met kenmerk OW-2026-2795, is door de aanvrager zelf ingetrokken. Wat de reden is voor de intrekking, is niet bekendgemaakt.