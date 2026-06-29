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Leegstandsvergunning verlengd voor locatie in Tilburg
Vandaag om 10:01
De gemeente Tilburg heeft de leegstandsvergunning voor Bleukweg 22 verlengd.
De leegstandsvergunning voor een pand aan de Bleukweg 22 in Tilburg is verlengd. De vergunning is geregistreerd onder nummer Z2026-00006594 en verleend volgens artikel 15 van de Leegstandwet.
Het besluit betekent dat het pand tijdelijk mag worden gebruikt zonder dat het aan de normale woonregels hoeft te voldoen. Een leegstandsvergunning wordt vaak verleend om leegstand te voorkomen en het pand tijdelijk te gebruiken, bijvoorbeeld als huurwoning.
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