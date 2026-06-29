Beslistermijn omgevingsvergunning in Tilburg verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een omgevingsvergunningaanvraag aan de Capucijnenstraat. Het gaat om het kappen van één boom.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 5 mei 2026 ingediend en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005660. Door de verlenging loopt de huidige beslistermijn tot 11 augustus 2026. Het is mogelijk dat deze termijn verder wordt opgeschort, waardoor de uiteindelijke beslissing later kan vallen.

De gemeente Tilburg zal een nieuw bericht publiceren zodra er een besluit is genomen over de aanvraag. Het betreft een vergunning voor het kappen van één boom op het adres Capucijnenstraat 153 in Tilburg.