Houtbewerkingsbedrijf in Tilburg meldt milieubelastende activiteit

Van Herp Houtbewerking in Tilburg heeft op 17 april een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten zoals reinigen, lijmen en coaten van materialen.

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Het houtbewerkingsbedrijf aan de Simon de Cockstraat 12c-12d in Tilburg voert houtbewerkingsactiviteiten uit voor derden. De melding, die op 24 juni is afgehandeld, heeft betrekking op werkzaamheden waarbij materialen worden gereinigd, gelijmd en voorzien van een coating.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Voor meer informatie is het zaaknummer Z2026-00012252 gekoppeld aan deze procedure.