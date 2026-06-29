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Bedrijfswoning in Valkenswaard wordt mogelijk gesplitst
Vandaag om 10:01
Er is een vergunning aangevraagd om een bedrijfswoning aan de Dorpsstraat in Valkenswaard te splitsen in twee wooneenheden. De aanvraag is op 25 juni ontvangen.
Het gaat om het pand aan Dorpsstraat 89 in Valkenswaard. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 498373 en betreft een bouwactiviteit. Het plan is om de woning op te delen in twee aparte woonruimtes.
De gemeente heeft de ontvangst van de vergunningaanvraag bekendgemaakt. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.
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