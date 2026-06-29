Afwijking omgevingsplan aangevraagd voor Heliumweg in Roosendaal

Op de Heliumweg in Roosendaal is een vergunning aangevraagd om af te wijken van het omgevingsplan. De aanvraag werd op 18 juni ingediend.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op Heliumweg 2, 4706 NT in Roosendaal. De indiener wil toestemming om zich niet aan de standaardregels van het omgevingsplan te houden.

De aanvraag heeft registratienummer 2026OPA049235. Belangstellenden kunnen deze op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk na een officieel besluit.