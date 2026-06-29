Deurne breidt laadnetwerk uit met twintig parkeerplaatsen

De gemeente Deurne heeft besloten twintig parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische auto’s. Deze plekken worden ingericht met laadpalen die twee voertuigen tegelijk kunnen opladen. Het besluit is onderdeel van de zesde fase van de uitbreiding van het openbare laadnetwerk.

Gevonden voor jou

Het verkeersbesluit maakt deel uit van de landelijke doelstelling om elektrisch rijden te stimuleren. In samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Limburg heeft Deurne locaties geselecteerd op basis van technische eisen en gebruiksanalyses. De nieuwe laadpalen komen op plekken waar nog geen openbare laadvoorzieningen beschikbaar zijn.

Bij de plaatsing is rekening gehouden met de groei van elektrische auto’s en de behoefte aan laadmogelijkheden voor bewoners zonder eigen oprit. Hoewel de reservering van parkeerplaatsen exclusief voor elektrische auto’s kan leiden tot een verhoogde parkeerdruk, weegt de gemeente dit nadeel minder zwaar dan de voordelen voor milieu en klimaat. Het besluit draagt bij aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.