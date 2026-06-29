Ondergrondse propaan opslagtank geplaatst in Oisterwijk

Op de Gemullehoekenweg in Oisterwijk is een ondergrondse propaan opslagtank geplaatst. Dit gebeurde naar aanleiding van een melding op 8 mei, die op 25 juni is afgehandeld.

Gevonden voor jou

Een particulier aan de Gemullehoekenweg 60B in Oisterwijk heeft een melding gedaan voor het plaatsen van een ondergrondse propaan opslagtank. Het gaat om een activiteit die gevolgen kan hebben voor het milieu. De melding, die op 8 mei is ingediend, is inmiddels afgehandeld.

De opslag van propaan of propeen in tanks valt onder milieubelastende activiteiten, waarvoor meldingen verplicht zijn. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding heeft zaaknummer Z2026-00013858.