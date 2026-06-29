Nieuwe portefeuilleverdeling college Oisterwijk vastgesteld

Het college van Oisterwijk heeft op 22 mei een nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Burgemeester Hans Janssen en drie wethouders krijgen hun eigen verantwoordelijkheden. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

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In de vergadering van 22 mei heeft het college van Oisterwijk de verdeling van taken binnen het college voor de periode 2026-2030 vastgesteld. Burgemeester Hans Janssen zal zich richten op Openbare Orde en Veiligheid. Wethouder Anne Cristien Spekle neemt Financiën op zich, Dion Dankers krijgt het Sociaal Domein en Fons Potters wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling.

De gemeenteraad ontvangt een informatiebrief waarin de verdeling verder wordt toegelicht. Hiermee is de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het college officieel geregeld.