Mobiel puinbreken gemeld in Haaren

In Haaren is een melding gedaan voor mobiel puinbreken op Oude Baan 9. Het gaat om het breken van puin tot granulaat, dat plaatsvindt tussen week 30 en week 43 van dit jaar.

Gevonden voor jou

De melding voor mobiel puinbreken is op 24 juni afgehandeld door de gemeente Oisterwijk. Het proces, waarbij bouw- en slooppuin op locatie wordt fijngemaakt, zal naar verwachting niet langer dan drie werkdagen duren.

Bij vragen over deze activiteit kan het zaaknummer Z2026-00017400 worden gebruikt in correspondentie met de gemeente. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.