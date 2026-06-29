Beslistermijn omgevingsvergunning paardenhouderij Alphen verlengd

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben de beslistermijn voor een vergunning voor een paardenhouderij aan de Gilzerweg met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het legaliseren van faciliteiten buiten het bouwvlak en het overkappen van een longeercirkel. De locatie betreft het adres Gilzerweg 10 in Alphen.

De verlenging van de termijn is op 25 juni 2026 vastgesteld en geldt voor een periode van zes weken. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging.