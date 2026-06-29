Omgevingsvergunning verleend voor Meerleseweg 21 in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor een bedrijf aan de Meerleseweg 21 in Chaam. Het gaat om een afwijking van het bestemmingsplan, zodat 400 vierkante meter inpandig gebruikt kan worden voor loonwerk en grondverzet.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat een deel van het bedrijfspand aan de Meerleseweg wordt ingezet voor cultuurtechnische nevenactiviteiten. Dit omvat werkzaamheden zoals loonwerk en het verplaatsen van grond. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.

De vergunning en bijbehorende stukken zijn van 30 juni tot en met 10 augustus 2026 in te zien bij het gemeentehuis van Alphen-Chaam. Een afspraak maken kan via het klantcontactcentrum van de gemeente. De documenten zijn ook online beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en het Omgevingsloket.