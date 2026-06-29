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Gemeente Maashorst stopt vergunningaanvraag voor erfafscheiding

Vandaag om 10:07

De gemeente Maashorst heeft besloten een vergunningaanvraag voor een erfafscheiding in de achtertuin aan de Bitswijk in Uden niet verder te behandelen.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Maashorst het besluit genomen om een vergunningaanvraag met zaaknummer 35672-2026 buiten behandeling te stellen. De aanvraag ging over het plaatsen van een erfafscheiding in de achtertuin aan Bitswijk 9D in Uden.

Het besluit betekent dat de aanvraag niet verder wordt verwerkt. De gemeente hanteert hiervoor specifieke regels, bijvoorbeeld als de aanvraag niet compleet is of niet voldoet aan gestelde eisen. Het is onbekend waarom deze aanvraag is stopgezet.

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