Vergunningsaanvraag voor bedrijfsgebouw in Uden ingetrokken

De aanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw aan de Frontstraat 11A in Uden is ingetrokken. Het ging om een vergunning voor bouwen en het aanleggen van een uitweg.

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Op 8 mei 2026 is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning op het adres Frontstraat 11A in Uden. Deze vergunning was bedoeld voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het creëren van een uitweg.

De aanvraag is inmiddels ingetrokken en stond geregistreerd onder zaaknummer 39095-2026. Verdere stappen of details rondom de intrekking zijn niet bekendgemaakt.