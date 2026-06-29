Vergunningsaanvraag Monseigneur Borretstraat Reek ingetrokken

De aanvraag om de archeologische waarde van de Monseigneur Borretstraat in Reek vast te stellen is ingetrokken. Deze vergunningaanvraag was ingediend op 27 mei 2026.

Gevonden voor jou

Het ging om een aanvraag met zaaknummer 44958-2026, die betrekking had op de herinrichting van de Monseigneur Borretstraat. Het doel was om de archeologische waarde van deze locatie te onderzoeken.

De aanvraag is inmiddels ingetrokken, waardoor de geplande herinrichting van de straat mogelijk vertraging oploopt. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.