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Vergunning voor twee-onder-een-kap woning in Baarle-Nassau

Vandaag om 10:07

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning aan de Molenbaan.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een twee-onder-een-kap woning naast huisnummer 2 aan de Molenbaan in Baarle-Nassau. Het besluit is op 25 juni 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente.

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