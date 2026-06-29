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Luchtwassers geplaatst bij vleeskalverenstallen in Baarle-Nassau

Vandaag om 10:07

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van luchtwassers op vleeskalverenstallen aan de Hoogstratensebaan.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 25 juni een vergunning verleend voor het plaatsen van luchtwassers op drie bestaande vleeskalverenstallen. Deze stallen staan aan de Hoogstratensebaan 4 in Baarle-Nassau.

Luchtwassers zijn installaties die de lucht reinigen en schadelijke stoffen, zoals ammoniak, verminderen. Het besluit heeft betrekking op de stallen 4, 4a en 5 op het terrein.

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