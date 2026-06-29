Parkeerverbodszone Baarle-Nassau wordt volledig herkenbaar

In Baarle-Nassau worden nieuwe verkeersborden geplaatst om de parkeerverbodszone in het centrum volledig herkenbaar te maken. Het besluit is genomen na een inventarisatie die wees op ontbrekende bebording, vooral bij het Sint Annaplein en de Kerkstraat.

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Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben besloten om de parkeerverbodszone in het centrum te versterken. Dit gebeurt door het plaatsen van E1zb- en E1ze-verkeersborden op meerdere locaties. Deze maatregel zorgt ervoor dat de parkeerverbodszone duidelijker zichtbaar wordt, zodat handhaving eenvoudiger is.

De parkeerverbodszone, die aansluit op de blauwe zone, reguleert parkeren door gebieden aan te wijzen waar uitsluitend in parkeervakken mag worden geparkeerd. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verbeterd, en blijft het centrum ordelijk. Het besluit volgt op een inventarisatie waarbij werd vastgesteld dat sommige borden waren verdwenen.

De nieuwe borden worden geplaatst in straten zoals de Burgemeester de Grauwstraat, Kerkstraat en Limfalaan. Volgens onderzoek is er binnen een straal van 150 meter voldoende alternatieve parkeergelegenheid, waardoor de impact van de maatregel beperkt blijft.