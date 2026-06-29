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Subsidieplafonds cultuurparticipatie Altena 2026 verhoogd
Vandaag om 10:07
De gemeente Altena heeft de subsidieplafonds voor cultuurparticipatie in 2026 verhoogd. Het totale budget voor activiteiten is nu 118.550 euro, een stijging van 23.858 euro.
Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft besloten om de subsidieplafonds voor het jaar 2026 aan te passen. Activiteiten die vallen onder de Subsidieregeling Cultuurparticipatie Altena 2020 krijgen een hoger budget. Het plafond is verhoogd met 23.858 euro en bedraagt nu 118.550 euro.
Daarnaast is het plafond voor stimuleringssubsidies voor het derde aanvraagtijdvak in 2026 verhoogd met 7.000 euro. Dit budget komt daarmee op 12.000 euro. Het besluit is op 9 juni vastgesteld en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2026.
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