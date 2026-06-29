Graven in de bodem bij brug KW507 in Drongelen

Bij brug KW507 aan de Tol in Drongelen is melding gedaan van bodemwerkzaamheden waarbij meer dan 25 kubieke meter grond wordt afgegraven. De bodemkwaliteit is boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

De melding heeft betrekking op werkzaamheden waarbij een grote hoeveelheid grond wordt afgegraven. Het gaat om grond met een kwaliteit die hoger is dan de interventiewaarde. Dit betekent dat de grond mogelijk vervuild is en speciale aandacht vereist.

De melding is op 25 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding betreft zaaknummer Z2026-00016349, dat gekoppeld is aan de procedure.