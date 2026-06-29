Gemeente Asten sluit overeenkomst voor 600 woningen in Biesvelden II

De gemeente Asten heeft op 10 juni een overeenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling BV voor de bouw van circa 600 woningen in het gebied Biesvelden II aan de Voordeldonk en Koestraat.

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De woningen worden door de ontwikkelaar gerealiseerd op eigen kosten en risico. Naast de huizen wordt ook de openbare ruimte in het gebied aangelegd. Het gaat om een grote nieuwbouwontwikkeling op percelen grond in Asten.

Met deze bekendmaking voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om een zakelijke beschrijving van de overeenkomst openbaar te maken. Er kunnen geen bezwaren of reacties worden ingediend tegen deze overeenkomst.