Melding mestopslag en rundvee vermindering in Oirschot

V.O.F. Paardseheide heeft een melding gedaan bij de gemeente Oirschot. Het bedrijf aan Huijgevoort 24 wil de opslag van vaste mest in de rundveestal aanpassen en het aantal runderen terugbrengen van 104 naar 29.

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De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is door het college van burgemeester en wethouders van Oirschot ontvangen op 27 december 2023. Het gaat om wijzigingen in de mestopslag en een vermindering van het aantal runderen bij het bedrijf V.O.F. Paardseheide in Oost-, West- en Middelbeers.

Bij een melding volgens het Bal gaat het om een kennisgeving, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. Het zaaknummer van deze melding is Z-2024-002309.