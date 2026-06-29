Misleidende aanbiedingen warmtepompen en thuisbatterijen in Loon op Zand

Bedrijven doen zich onterecht voor als partners van de gemeente Loon op Zand.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand waarschuwt voor misleidende berichten van bedrijven over warmtepompen en thuisbatterijen. Deze bedrijven wekken de indruk dat zij samenwerken met de gemeente en suggereren zelfs dat de producten gratis zijn.

Inwoners worden opgeroepen om alert te zijn en geen persoonlijke gegevens te delen. Ook wordt geadviseerd om niet zomaar op links in berichten of e-mails te klikken. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, kunnen een vorm van oplichting zijn.

Bij twijfel over de betrouwbaarheid van een aanbod kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via een speciaal e-mailadres. Daarnaast raadt de gemeente aan om informatie over digitale veiligheid door te nemen.

De waarschuwing volgt op meerdere meldingen van inwoners over deze misleidende praktijken. De gemeente benadrukt dat zij op geen enkele manier betrokken is bij dergelijke aanbiedingen.

Meer informatie over digitale veiligheid is beschikbaar op de website van de gemeente Loon op Zand.