WK-droom van Ilse van Esch in duigen door verdwenen paspoort

Het Nederlands elftal zien spelen op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada: een droom die voor Ilse van Esch, speelster van FC Eindhoven, werkelijkheid is. Maar een deel van haar bijzondere reis is in één klap op losse schroeven komen te staan. Ze is haar paspoort kwijt en kan nu niet naar de wedstrijd Nederland-Marokko maandagnacht.

Lange busrit De speelster uit Oirschot zat in haar eentje vijf uur lang in de bus van Dallas naar Houston. "Ik dacht nog: ik doe dit gewoon in mijn eentje", vertelt ze. Na de rit controleerde ze haar spullen en toen kwam ze erachter dat ze iets heel belangrijks niet bij zich had: haar paspoort.

Ilse is uitgenodigd door bedrijven om naar het WK voetbal te gaan en maakt het helemaal mee. Ze reist van wedstrijd naar wedstrijd om Oranje te zien. Tot nu. Ze zou eigenlijk nu naar Mexico vliegen om daar Nederland-Marokko te kijken, maar dat feestje gaat voor haar niet door. "Ik heb het voor mezelf spannend gemaakt", vertelt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!

"Ik denk dat het gestolen is", zegt ze. Ilse heeft vervolgens met 'alles en iedereen' gebeld. Ze wilde niets liever dan het vliegtuig pakken naar Mexico, maar dat wordt erg lastig zonder het reisdocument.

Valt er dan niets te regelen? "Je kan een noodpaspoort aanvragen, maar dan moet je ook naar huis. En ze vonden het geen zware nood dat ik naar Nederland-Marokko wilde", licht ze toe. "Dat vind ik ook flauwekul", zegt ze sarcastisch.

'Alles geprobeerd'

Zelfs de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft een poging gedaan om te helpen. "Ik heb alles geprobeerd", zegt ze. Er lijkt nog één optie te zijn om misschien toch bij andere wedstrijden van het WK te zijn. "Ik kan een regulier paspoort aanvragen in Miami of New York. Maar ik kan dus niet vliegen, dus dan moet ik zo'n 32 uur met de trein", legt ze uit. "Maar ze gaan kijken of ze een uitzondering kunnen maken."

Ilse, die haar WK-avontuur ook deelt op sociale media, hoopt dat ze de rest van het WK gewoon kan meemaken. "Het is hier echt geweldig", zegt ze enthousiast. En nu? "Ik ga maar een gezellig barretje opzoeken." Lachend: "En dan flink wat drank erin."