Verkrachtingszaak na 36 jaar opgelost: 'Dat gebeurt bijna nooit'

Zesendertig jaar lang leek niemand ooit nog te weten wie een 14-jarig meisje in 1990 verkrachtte. Tot er vorig jaar ineens een aanwijzing kwam uit Engeland richting Wijk en Aalburg. "Zulke oude zedenzaken worden bijna nooit opgelost. Daar zijn eigenlijk nauwelijks voorbeelden van", vertelt rechtbankverslaggever Willem-Jan Joachems in de podcast Misdaad Uitgelegd, In de rechtbank.

Dat de politie uiteindelijk bij Willem V. uitkwam, is volgens Joachems minstens zo bijzonder als wat daarna gebeurde. Toen agenten hem vertelden waarom ze voor zijn deur stonden, begon de verdachte vrijwel direct te verklaren. "Hij liep leeg", vertelt Joachems.

Niet alleen bekende Willem V. vrijwel meteen dat hij de verkrachting had gepleegd, hij werkte ook vrijwillig mee aan een DNA-afname. Dat DNA bleek later overeen te komen met de sporen die al sinds 1990 in het onderzoek zaten. Juist die combinatie van een bekentenis en een DNA-match zie je volgens de rechtbankverslaggever zelden in zulke oude zaken.

Schaamte zichtbaar tijdens de zitting

Tijdens de inhoudelijke behandeling keek Willem-Jan Joachems niet alleen naar wat er werd gezegd, maar vooral naar de man die op de verdachtenbank zat. Hij zag een rustige, bijna zestigjarige ondernemer uit Wijk en Aalburg, die volgens hem zichtbaar met schaamte worstelde.

Bij eerdere zittingen probeerde Willem V. nog buiten beeld van de rechtbanktekenaar te blijven door zijn gezicht achter zijn hand en advocaat te verbergen. Deze keer deed hij dat niet meer. "Dat tekent ook wel echt de schaamte die hij heeft gehad om hier te verschijnen", zegt Joachems in de podcast.