Er komt een gehandicaptenparkeerplaats bij Michiel de Ruyterstraat 14 in Den Bosch. De gemeente heeft dit besloten na een aanvraag van een bewoner met een geldige Europese parkeerkaart.

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De bewoner van Michiel de Ruyterstraat 14 heeft geen mogelijkheid om de auto op eigen terrein te parkeren. Daarom heeft de gemeente besloten om een parkeerplek te reserveren voor het kenteken van deze bewoner. Het verkeersbord dat de gehandicaptenparkeerplaats aanduidt, wordt geplaatst bij de woning.

De politie heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het besluit. Zodra de parkeerplaats niet meer nodig is, wordt het verkeersbord verwijderd en is de plek weer beschikbaar voor algemeen gebruik.

Het verkeersbesluit is op 26 juni 2026 bekendgemaakt door de gemeente Den Bosch.