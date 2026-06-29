Keukenuitbreiding aangevraagd in Oijen

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een keukenuitbreiding aan de Weverstraat 11 in Oijen.

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Op 24 juni hebben de burgemeester en wethouders een vergunningsaanvraag binnengekregen voor een verbouwing aan een woning in Oijen. Het gaat om het uitbreiden van de keuken op het adres Weverstraat 11.

De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk CLZ-00024427. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. De stukken zijn in te zien op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.