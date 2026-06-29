Bouw van 15 appartementen in Herpen aangevraagd

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor de bouw van 15 appartementen aan de Aldesteijnstraat in Herpen.

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Het gaat om een plan voor woningen op twee adressen: Aldesteijnstraat 1 en Aldesteijnstraat 1A. De aanvraag is ingediend op 23 juni 2026 en heeft kenmerk CLZ-00024368. Het is nog niet zeker of de plannen worden goedgekeurd.

De stukken zijn alleen op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.