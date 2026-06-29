Halderberge vraagt mening inwoners over woonwensen

De gemeente Halderberge wil weten wat inwoners belangrijk vinden op het gebied van wonen. Inwoners kunnen tot en met zondag 5 juli een online vragenlijst invullen.

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Halderberge werkt aan een nieuw volkshuisvestingsprogramma. Dit plan richt zich op de toekomst van wonen in de gemeente. Om de wensen en ideeën van inwoners te verzamelen, is een speciale vragenlijst opgesteld.

De vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in wat inwoners belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan woningtypes, locaties en voorzieningen die nodig zijn. De gemeente roept iedereen op om de enquête in te vullen, zodat het programma goed kan aansluiten bij de behoeften van de bewoners.

Tot en met 5 juli

De vragenlijst is online beschikbaar via de website www.betrokkenhalderberge.nl. Inwoners hebben tot en met zondag 5 juli de tijd om hun mening te geven. De resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma.

Het initiatief is onderdeel van een breder proces om wonen in Halderberge toekomstbestendig te maken. De gemeente benadrukt het belang van betrokkenheid van haar inwoners bij deze plannen.