Brandstoflekkage in Reusel snel opgeruimd

Een kilometerslang brandstofspoor in de kern van Reusel is vrijdag snel opgeruimd. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente, brandweer en een gespecialiseerde aannemer kon de verkeersveiligheid dezelfde dag worden hersteld.

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Vrijdagmiddag werd een brandstoflekkage ontdekt op het wegdek in Reusel. De eerste meldingen kwamen van de Postelsedijk en de Sleutelstraat. Al snel bleek dat het spoor zich over een groot deel van de kern van het dorp uitstrekte.

De gemeente reageerde direct om de situatie onder controle te krijgen. Medewerkers van de afdeling Leefomgeving en Maatschappij zorgden voor afzettingen en begeleidden de werkzaamheden. Vanuit het gemeentehuis werden externe partijen ingeschakeld en de afhandeling van de calamiteit gecoördineerd.

Extra schoonmaakronde

Rond het middaguur begon een gespecialiseerde aannemer met het reinigen van het wegdek. De brandweer van Reusel ondersteunde door extra water beschikbaar te stellen, waardoor een aanvullende schoonmaakronde kon worden uitgevoerd. Dit zorgde ervoor dat het wegdek volledig vrij van brandstof werd.

De werkzaamheden waren rond half vijf in de middag afgerond. Het snelle handelen van alle betrokken partijen voorkwam verdere overlast en herstelde de verkeersveiligheid. De gemeente onderzoekt de komende dagen hoe de kosten van de schoonmaak juridisch kunnen worden verhaald op de veroorzaker.