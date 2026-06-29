Gemeente Valkenswaard en Energiek bekrachtigen samenwerking

De gemeente Valkenswaard en Energiek Valkenswaard hebben vandaag het uitvoeringsplan voor 2026 ondertekend. Hiermee worden de gezamenlijke afspraken en activiteiten voor het komende jaar vastgelegd. Het plan is onderdeel van een lopend convenant dat tot 2029 geldt.

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De ondertekening vond plaats in Valkenswaard en werd gedaan door wethouder Rens Pijnenburg en voorzitter Joop van Meel. Het convenant tussen de gemeente en Energiek Valkenswaard werd in 2025 opgesteld en bevat de afspraak om jaarlijks een uitvoeringsplan te maken. Het plan voor 2026 is bedoeld om de samenwerking te verdiepen en inwoners nog beter te ondersteunen.

De focus van het uitvoeringsplan ligt op het helpen van inwoners bij de energietransitie. Het doel is om mensen op een toegankelijke manier te informeren over het verduurzamen van hun woning en hoe ze energiekosten kunnen verlagen. Energiek Valkenswaard speelt hierin een centrale rol door hun kennis en netwerk lokaal en regionaal in te zetten.

Inwoners krijgen praktische hulp

Via verschillende activiteiten biedt Energiek Valkenswaard praktische ondersteuning. Zo komen er energieloketten in de bibliotheek en de wijk, waar inwoners vragen kunnen stellen. Ook worden er energiecafés en webinars georganiseerd om uitleg te geven over duurzame maatregelen. Daarnaast kunnen inwoners gebruikmaken van energiescans aan huis en begeleiding door vrijwillige energiecoaches.

De aanpak blijkt succesvol. In 2025 was er veel belangstelling voor energiescans, die vaak tot concrete verduurzamingsmaatregelen leidden. Ook initiatieven zoals collectieve zonnedaken en lokale projecten laten zien dat inwoners actief willen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Een stap richting verduurzaming

Met het uitvoeringsplan voor 2026 willen de gemeente en Energiek Valkenswaard verder bouwen aan een duurzamer Valkenswaard. Door kennis en lokale betrokkenheid te combineren, krijgen inwoners de hulp die nodig is om hun woning toekomstbestendig te maken.