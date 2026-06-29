Waalre haalt GFT+E tijdelijk wekelijks op

In Waalre wordt het groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E) tijdelijk wekelijks opgehaald. De regeling geldt van maandag 6 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2026. Bewoners moeten zorgen dat hun groene container op de inzameldag voor half acht ’s ochtends buiten staat.

Gevonden voor jou

Vanwege een tijdelijke aanpassing in de afvalinzameling wordt in de gemeente Waalre het GFT+E-afval, waaronder groente-, fruit-, tuinafval en etensresten, wekelijks opgehaald. De maatregel loopt van 6 juli tot en met 28 augustus.

De inzameling begint vroeg op de dag. De groene containers moeten op de inzameldag vóór 7.30 uur buiten staan, zodat het afval tijdig kan worden meegenomen. Bewoners worden opgeroepen hier rekening mee te houden.

Informatie via afvalkalender

Om te zien op welke dagen de afvalinzameling plaatsvindt, kunnen inwoners van Waalre de afvalkalender raadplegen. Deze is online beschikbaar via de website van de gemeente. Ook is er een gratis app, de Afvalapp, waarin de informatie te vinden is.

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om zich aan de tijden te houden om een soepele inzameling te garanderen. Na 28 augustus wordt de afvalinzameling weer volgens het reguliere schema uitgevoerd.