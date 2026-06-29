Coalitieakkoord Tilburg wordt woensdag gepresenteerd

In Tilburg wordt woensdag 1 juli het nieuwe coalitieakkoord voor 2026-2030 gepresenteerd. De partijen PRO, VVD, D66 en CDA hebben na intensieve onderhandelingen hun plannen vastgelegd. Tijdens de bijeenkomst in het Klasse Theater worden ook de wethouders voorgesteld en het akkoord officieel overhandigd.

Gevonden voor jou

De presentatie vindt plaats op woensdag 1 juli van elf tot één uur in het Klasse Theater aan Carré 16 in Tilburg. Het akkoord bevat de gezamenlijke ambities van de coalitiepartijen voor de stad en dorpen in de gemeente.

Naast de inhoud van het akkoord worden de beoogde wethouders aan het publiek voorgesteld. Burgemeester Fleur Gräper - van Koolwijk ontvangt het eerste exemplaar van het document, waarmee de koers voor de komende vier jaar wordt uitgezet.

Pers kan vragen stellen

Na de presentatie is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen over het akkoord. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig en iedereen kan binnenlopen om de presentatie bij te wonen.

De coalitieakkoord-presentatie is een belangrijke stap na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart, waarin de vier partijen een meerderheid wisten te vormen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Tilburg.