Nassim El Allouchi nieuwe trainer bij FC Tilburg

FC Tilburg heeft Nassim El Allouchi aangesteld als trainer van het team 11-1. De 20-jarige Tilburgse voetballer combineert zijn nieuwe rol met spelen in het eerste elftal komend seizoen.

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Nassim El Allouchi wordt volgend seizoen de trainer van het team 11-1 van FC Tilburg. De jonge trainer brengt niet alleen energie langs de lijn, maar blijft ook actief als speler van het eerste elftal van de club. Hiermee hoopt hij bij te dragen aan zowel de ontwikkeling van de jeugd als het succes van Heren 1.

Met zijn passie voor voetbal en ervaring op het veld wil Nassim een hecht team bouwen waarin plezier en inzet centraal staan. Hij heeft al drie jaar ervaring opgedaan als trainer bij Voetbalschool 013 en als assistent-trainer bij SC ’t Zand. Zijn trainerscarrière begon na een blessure, waardoor hij besloot betrokken te blijven bij het voetbal.

Voetbalachtergrond en ambities

Nassim startte als speler bij VV Nordea en maakte daarna de overstap naar SC ’t Zand. Hier speelde hij op hoog niveau in divisie 1 tot en met 3 en nam het op tegen teams van betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Hij heeft daar niet alleen veel geleerd, maar ook mooie herinneringen en vriendschappen opgebouwd.

Als trainer wil Nassim werken aan de ontwikkeling en het samenspel van het team. Hij vindt het belangrijk dat spelers plezier hebben en zich maximaal inzetten. Hij benadrukt dat goed voorbereide trainingen en individuele aandacht daarbij essentieel zijn.

Combinatie van rollen

Naast zijn rol als trainer blijft Nassim zelf actief als speler in het eerste elftal van FC Tilburg. Hij hoopt met Heren 1 snel terug te keren naar een hoger niveau. De club spreekt haar vertrouwen uit in Nassim en kijkt uit naar een leerzaam en sportief seizoen.

Het nieuwe seizoen biedt Nassim El Allouchi de kans om zijn passie voor voetbal te delen en zowel als speler als trainer stappen te maken. FC Tilburg verwacht een jaar vol plezier, ontwikkeling en mooie resultaten.