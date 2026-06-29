Van der Poel denkt aan nieuwe gele trui in Tour, maar 'niets moet meer'
Zijn linkerarm leunt op zijn stuur en zijn rechterarm reikt de hemel in. Het beeld beklijft. Mathieu van der Poel wint in 2021 bij zijn debuut in de Tour de France direct een etappe én pakt de gele trui. Iedereen wist meteen: deze is voor opa Raymond Poulidor, de Franse grootvader van Van der Poel, die zelf 'de eeuwige nummer twee' werd genoemd, omdat hij er nooit in slaagde de gele trui te bemachtigen.
Het is nu precies vijf jaar later en de NOS spreekt Van der Poel in Zwitserland. Hij bereidt zich daar voor op alweer zijn zesde deelname aan de grootste wedstrijd van het jaar. En weer heeft hij de leiderstrui in de Tour in zijn hoofd.
Maar het parcours? Het is hem dit keer niet helemáál op het lijf geschreven, zoals het dat wel was in 2021 met die aankomst op Mûr-de-Bretagne. Dit keer vormt een ploegentijdrit op de eerste dag een grote uitdaging.
"Hopelijk kunnen we verrassen, maar het zal moeilijk zijn. We hebben er wel veel tijd in geïnvesteerd. En met de renners die we hebben, moeten we in staat zijn om een goede tijd te rijden."
In de running blijven
Illusies dat Alpecin-Premier Tech, dat begin juni een trainingskamp van enkele weken belegde in Spanje, kan meestrijden om de dagzege in die openingstijdrit in Barcelona koestert Van der Poel niet. "Het plan is om in de running te blijven om eventueel in de dagen daarna nog eens voor die gele trui te gaan."
Hij zal het in de tweede etappe moeten doen, met finish op Montjuïc. Een klim die binnen zijn mogelijkheden ligt. "Maar je hebt renners als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Als die hun zinnen erop zetten, dan wordt het heel moeilijk. Maar we gaan het wel proberen."
Hij merkte het in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland: hij was beter dan ooit in een race tegen de klok en leek op weg om voor het eerst een tijdrit te gaan winnen. Maar Pogacar dook er alsnog met 0,31 van een seconde onder.
Hij kon erom lachen. "Zelfs op een vlakke tijdrit ben je niet veilig voor die jongens. Dat geeft ook aan hoe goed ze zijn."