Van der Poel denkt aan nieuwe gele trui in Tour, maar 'niets moet meer'



Zijn linkerarm leunt op zijn stuur en zijn rechterarm reikt de hemel in. Het beeld beklijft. Mathieu van der Poel wint in 2021 bij zijn debuut in de Tour de France direct een etappe én pakt de gele trui. Iedereen wist meteen: deze is voor opa Raymond Poulidor, de Franse grootvader van Van der Poel, die zelf 'de eeuwige nummer twee' werd genoemd, omdat hij er nooit in slaagde de gele trui te bemachtigen.

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Het is nu precies vijf jaar later en de NOS spreekt Van der Poel in Zwitserland. Hij bereidt zich daar voor op alweer zijn zesde deelname aan de grootste wedstrijd van het jaar. En weer heeft hij de leiderstrui in de Tour in zijn hoofd.



Maar het parcours? Het is hem dit keer niet helemáál op het lijf geschreven, zoals het dat wel was in 2021 met die aankomst op Mûr-de-Bretagne. Dit keer vormt een ploegentijdrit op de eerste dag een grote uitdaging. "Hopelijk kunnen we verrassen, maar het zal moeilijk zijn. We hebben er wel veel tijd in geïnvesteerd. En met de renners die we hebben, moeten we in staat zijn om een goede tijd te rijden."