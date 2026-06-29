Grondwatermeter onthuld in Zundert

In Zundert is een grondwatermeter onthuld die laat zien hoe het staat met de grondwaterstand. Het kunstwerk op het Nassauplein is maandag onthuld door gedeputeerde Saskia Boelema, wethouder Maikel Voeten en waterschapsbestuurder Rian Govers-Gabriëls. De meter geeft inzicht in de gevolgen van droogte in Noord-Brabant. Het is een van de dertig meters in de provincie.

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De grondwatermeter in Zundert toont met kleuren of het grondwater hoger, normaal of lager is dan gemiddeld. Blauw betekent hoger, groen staat voor normaal en rood geeft aan dat het waterpeil te laag is. Het apparaat is bedoeld om voorbijgangers bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en langere periodes van droogte.

De provincie Noord-Brabant en de waterschappen werken samen aan oplossingen om water vast te houden en verdroging tegen te gaan. Naast de grondwatermeters zijn er tal van initiatieven, zoals groene tuinen en technieken om efficiënter te beregenen. In Zundert wordt dit ondersteund vanuit het programma 'Water in Balans'. Hierin werken gemeente, provincie, waterschap, dorpsraden en ondernemers samen aan een betere verdeling van water.

Droogte zichtbaar maken

Waterschapsbestuurder Rian Govers-Gabriëls benadrukt dat de meters helpen om de onzichtbare droogte zichtbaar te maken. Ze laten zien hoe het grondwaterpeil schommelt door klimaatverandering. Volgens haar is het belangrijk dat regenwater beter wordt vastgehouden, zodat het waterpeil niet verder daalt.

Ook gedeputeerde Saskia Boelema is blij met de onthulling van de grondwatermeter in Zundert. Ze ziet het als een hulpmiddel voor inwoners, boeren en ondernemers om de impact van droogte te begrijpen en er beter mee om te gaan.

Zichtbare aanvulling

Wethouder Maikel Voeten noemt de meter een mooie aanvulling op bestaande initiatieven in de gemeente. Naast de zichtbare meter wordt ondergronds al veel gedaan om water op te vangen. Dit gebeurt zowel door inwoners als agrariërs, die zorgen voor slimme oplossingen om waterverlies te beperken.

Met de plaatsing van de meter op het Nassauplein krijgt iedereen in Zundert nu een actueel beeld van de grondwaterstand. Het apparaat is een van de dertig meters die door de provincie Noord-Brabant zijn geplaatst.