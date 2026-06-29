Maashorst scoort hoog op Wmo-ondersteuning

Inwoners van gemeente Maashorst zijn tevreden over de hulp vanuit de Wmo. Uit onderzoek blijkt dat zij zich serieus genomen voelen en de ondersteuning gemiddeld een 7,9 geven. Ook ervaren de meeste mensen meer zelfstandigheid en een betere kwaliteit van leven dankzij de hulp.

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De resultaten komen uit een cliëntervaringsonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Het onderzoek laat een verbetering zien ten opzichte van 2024. Vooral de manier waarop inwoners geholpen worden, scoort hoog. Zo voelt 91 procent zich serieus genomen en geeft 84 procent aan zich beter zelf te kunnen redden.

Ondanks de positieve cijfers zijn er ook aandachtspunten. Inwoners noemen met name de wachttijden, communicatie en huishoudelijke ondersteuning als zaken die verbeterd kunnen worden. De gemeente heeft aangegeven deze punten serieus te nemen en hierop actie te ondernemen.

Bekendheid cliëntondersteuner

Een ander verbeterpunt is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner geeft gratis advies en helpt inwoners bij het regelen van hun ondersteuning, zoals bij de Wmo. De gemeente wil de bekendheid van deze hulp vergroten, zodat meer mensen er gebruik van maken.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met betrokken partijen, zoals de Adviesraad Sociaal Domein en Wmo-consulenten. In 2026 staat er weer een nieuw onderzoek gepland om te kijken hoe de hulp verder verbeterd kan worden.