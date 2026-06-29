Spoorwegovergang Liesselseweg wordt afgesloten door asfaltwerk

De spoorwegovergang aan de Liesselseweg in Deurne is van vrijdagavond 17 juli tot zaterdagochtend 18 juli afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden.

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De afsluiting begint vrijdag om zeven uur ’s avonds en duurt tot zaterdag negen uur ’s ochtends. Naast onderhoud aan het asfalt worden ook het fiets- en voetpad aangepakt.

Omleidingen ter plaatse

Tijdens de werkzaamheden is de spoorwegovergang volledig dicht voor doorgaand verkeer. Weggebruikers worden door middel van omleidingen naar alternatieve routes geleid. Deze omleidingen worden ter plekke aangegeven.

De afsluiting kan enige hinder veroorzaken voor inwoners en bezoekers van Deurne. Het onderhoud is echter noodzakelijk om de weg en de paden veilig en goed begaanbaar te houden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer VGB-Asfalt in samenwerking met de gemeente Deurne. Na afronding van het werk zal het verkeer weer normaal gebruik kunnen maken van de spoorwegovergang.